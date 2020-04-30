В Озерске обнаружили три случая коронавируса

Инфекцию в закрытый город привезли из Подмосковья.

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Три случая заражения коронавирусом зафиксированы в Озерске. Инфекцию в закрытый город привезли военные, которые ранее были в командировке в Подмосковье.



Из числа военных Covid-19 заражены 2 человека. Помимо них диагноз подтвердился у местной жительницы. О случившемся сообщили сегодня, 30 апреля, в администрации Озерска. Отметим, что до этого момента территории была свободной от коронавируса.

«На сегодняшний день в Озерском городском округе выявлено три случая заражения коронавирусом. Инфекция подтверждена у двух военнослужащих озерской дивизии, прибывших из служебной командировки в Подмосковье. Один из инфицированных находится в Озерске, второй — в поселке Новогорный. Третий случай зафиксирован у жительницы Озерска», — рассказали «Первому областному» в администрации Озерского городского округа.

Отметим, что по данным на утро четверга, 30 апреля, в Челябинской области подтверждено 547 случаев Covid-19. За прошедшие сутки прибавилось 48 пациентов с заболеванием. Всего за период пандемии от инфекции вылечились 57 человек, 4 человека скончались. У 3 погибших Covid-19 был сопутствующим заболеванием.