Нетрезвая компания напала на медиков в Челябинске

Инцидент произошёл, когда врачи приехали на вызов.

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В Челябинске неизвестные в нетрезвом состоянии напали на машину скорой помощи. Инцидент произошёл во вторник, 9 июня в вечернее время.



О происшествии стало известно из социальных сетей. Сообщается, что нападение произошло у дома № 13 по улице Кузнецова, когда врачи приехали на вызов к ребёнку. В это время у подъезда сидела пьяная компания, которая начала вести себя агрессивно. После того, как медики позвонили в полицию, они убежали. В УМВД России по Челябинску сайту «Первый областной» подтвердили факт обращения.

«Поступило сообщение о повреждении машины. По предварительным данным, никто из медиков не пострадал. В отделе полиции „Советский“ проводится проверка», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

В самом Челябинске, так и в регионе нападения на медиков не являются редкостью. Одна из самых резонансных историй в феврале этого года произошла в Озерске. Там на станцию «скорой» напали несколько человек, один из которых был вооружен арбалетом. Отметим, что сейчас челябинские машины скорой помощи оснащены тревожной кнопкой. В случае нападения на медиков им на помощь приедут сотрудники Росгвардии.