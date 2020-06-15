Обыски у готовившего нападение на школу подростка попали на видео

Четырнадцатилетний парень складировал дома оружие.

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В Волгограде сегодня, 15 июня, задержали подростка, планирующего нападение на школу. Видеозапись с обыска его комнаты попала в сеть. На кадрах видно, как сотрудники спецслужб разговаривают с четырнадцатилетним молодым человеком. Его комната заставлена банками из-под энергетических напитков, на балконе хранились коктейли Молотова.

«Они там стоят уже три или четыре месяца. Внутри горючие вещества: машинное масло, бензин, еще что-то там я пробовал», — рассказывает за кадром о своих боеприпасах молодой человек.

Кроме того, в его комнате были найдены поражающие элементы, в виде стеклянных банок, к которым скотчем были приклеены саморезы и болты. В тетрадях были расписаны способы изготовления взрывных устройств и планы нападения на школу.

Как утверждает Следственный комитет, молодой человек хотел убить сотрудника образовательной организации и ученика, с которым конфликтовал. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом».