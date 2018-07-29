/ Вооруженный мужчина совершил нападение на дом в Челябинской области

Злоумышленника задержали сотрудники полиции.

В дом жителя села Лысково в Октябрьском районе ночью ворвался неизвестный мужчина. Он угрожал хозяину предметом, похожим на пистолет, и требовал отдать все сбережения. Потерпевший передал ему 13 тысяч рублей, а после этого обратился в полицию.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе мероприятий установлен и задержан подозреваемый в разбойном нападении. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний житель с. Лысково. — пояснили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержанный пояснил, что ночью выпивал со своими знакомыми. Когда спиртное закончилось и денег не оказалось, он решил похитить деньги у односельчанина. Ему удалось заполучить деньги, после этого злоумышленник оборвал телефонную линию и сломал мобильный телефон, чтобы потерпевший не вызвал полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.