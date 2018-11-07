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/ Мужчина схватил школьницу в Металлургическом районе

Мужчина схватил школьницу в Металлургическом районе

Девочка вырвалась, укусив незнакомца.
сегодня в 16:35
  |  Происшествия

Школьница едва не стала жертвой взрослого мужчины в Металлургическом районе. Вчера, 6 ноября, он подкараулил девочку возле школы, шел за ней по дороге к дому, а в определенный момент схватил за руку и пытался потащить за собой. Мотивы поступка остаются неизвестными. Школьница, испугавшись, укусила мужчину, убежала домой и пожаловалась маме, а та вызвала полицию.

Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. — сообщили сайту «Первый областной» в УМВД по городу Челябинску.

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, схватившего девочку за руку. Если кто-то был свидетелем инцидента или видел похожего человека в другом месте, информацией просят поделиться с правоохранителями по номерам: 02 или 735 20 08.

Приметы мужчины: на вид 27 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, с бородой.

Был одет: черный плащ с капюшоном, зеленые перчатки, черные штаны и ботинки.

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