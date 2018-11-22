/ Подозреваемых в нападении на салон сотовой связи задержали в Челябинске

Следствие устанавливает причастность мужчин к аналогичным эпизодам.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Разбой» в отношении двух жителей Челябинска и двух несовершеннолетних подростков. По версии следствия, ночью 18 ноября, они ограбили салон сотовой связи в Металлургическом районе Челябинска. Подозреваемые нейтрализовали охранника с помощью газового баллончика, а после — похитили сотовые телефоны на сумму более 1 миллиона рублей.

Благодаря комплексу оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно следователями СК и сотрудниками полиции, дерзкое преступление было раскрыто и задержаны лица, причастные к его совершению. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СК России по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается. В данный момент осуществляется сбор и закрепление доказательной базы преступления, а также решается вопрос об избрании меры пресечения. Кроме того, следователи устанавливают, не совершали ли эти люди похожих преступлений.