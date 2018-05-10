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/ За информацию о злоумышленнике, устроившем нападение в торговом центре, обещают деньги

За информацию о злоумышленнике, устроившем нападение в торговом центре, обещают деньги

Вознаграждение объявили сотрудники полиции.
сегодня в 15:59
  |  Общество

20 тысяч рублей пообещали за помощь в установлении лица, совершившего разбойное нападение на продавца торгового павильона «Теремок». Инцидент произошел в Южноуральске на улице Спортивная, 56, 6 мая.

По информации начальника уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» майора полиции Андрея Сальникова, предположительно мужчина мог попасть в объективы видеорегистраторов автомобилей стоящих на стоянке торгового комплекса «Карат», а также стоящих во дворах домов по улице Спортивная 54,52,52А, 58, улице Победы 10,14,12,16,18 и улице Мира, 57А, в период времени с 12:30 до 13:15 6 мая. Также в момент преступления нападавшего мог видеть молодой человек, который заходил в киоск.

Уважаемы граждане! Ели вы обладаете информацией о разыскиваемом лице, просьба обратится в отдел уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» по телефону 89 993 711 329, анонимность гарантируется. — сообщили в полиции.

Как сообщалось ранее, неизвестный под угрозой огнестрельного оружия похитил из кассы денежные средства в сумме более 3 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 40 лет, рост около 170 см., смуглый цвет кожи. Был одет в одежду камуфляжного цвета (серого), нос и лицо были закрыты темной тканью. При себе имел бело-желтый пакет.

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