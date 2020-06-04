«Волга» врезалась в трактор и протаранила ограждение на Троицком тракте в Челябинске

Водителя госпитализировали с травмами.

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ДТП произошло поздним вечером 3 июня на Троицком тракте в Челябинске. 67-летний водитель за рулем «Волги» не справился с управлением, слетел с дороги и совершил наезд на стоящий трактор с прицепом. Затем «легковушка» протаранила металлическое ограждение.

«В результате происшествия с полученными травмами водитель был госпитализирован в медицинское учреждение», — прокомментировали в пресс-службе УГИБДД города.

По данному факту проводится административное расследование, обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.