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ДТП произошло поздним вечером 3 июня на Троицком тракте в Челябинске. 67-летний водитель за рулем «Волги» не справился с управлением, слетел с дороги и совершил наезд на стоящий трактор с прицепом. Затем «легковушка» протаранила металлическое ограждение.
«В результате происшествия с полученными травмами водитель был госпитализирован в медицинское учреждение», — прокомментировали в пресс-службе УГИБДД города.
По данному факту проводится административное расследование, обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.