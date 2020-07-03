«Приора» протаранила металлический барьер в Челябинске

В этот же день «Рено Логан» врезался в отбойник.

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«Лада» и «Вольво» столкнулись на Свердловском проспекте в Челябинске. ДТП произошло днем 2 июля. От удара 20-летний водитель «Приоры» наехал на металлическое ограждение (тросовый барьер).

«В результате аварии автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет», — прокомментировали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Вечером того же дня на Копейском Шоссе 40-летний водитель «Рено Логан» при перестроении столкнулся с «Хендай Солярис», который ехал попутно. За рулем второй иномарки находился 30-летний мужчина. После чего «Рено» протаранил железобетонный отбойник.

«В результате ДТП пострадал водитель автомобиля „Рено“, ему рекомендовано амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Напомним, на Свердловском тракте в Челябинске установлено новое для города тросовое ограждение. Оно состоит из нескольких стальных тросов, которые натянуты на слабо закрепленные стойки. Когда автомобиль совершает столкновение с таким ограждением, стойки ломаются, а сами тросы в большинстве случаев остаются целыми. После ДТП требуется заменить часть стоек и натянуть трос. Такой барьер позволяет предотвращать лобовые ДТП и человеческие жертвы, а авто меньше повреждаются при столкновении с препятствием.