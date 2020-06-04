Окна от Елены Прекрасной: мошенники обманули пожилую челябинку по старой схеме

Об инциденте в соцсетях сообщила дочь пострадавшей.

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Новый вид мошенничества появился в Челябинске. Неизвестные приходят к пожилым жителям города и без спроса предлагают заменить уплотнители на окнах в квартире. Как отмечают челябинцы, преступники не реагируют на слова жертв и действуют без разрешения.



Одним из таких случаев в социальных сетях поделилась дочь одной из пострадавших. Женщина рассказала, что к её маме, живущей на ЧМЗ, ворвались несколько девушек с предложением о «бесплатной» диагностике окно. Затем вошли трое мужчин и начали проводить работы, не обращая внимания на возражения. После этого они сорвали с балконной двери уплотнитель и заявили, что данная услуга платная. Мужчины назвали стоимость работы в 10 тысяч рублей, но снизили цену до 6.

«Отказывались покинуть квартиру, оказывали моральное давление на человека слабого, в возрасте, угрожали, вымогали деньги. В итоге, поменяли уплотнитель на балконной двери, выписали товарный чек на 2500 рублей, внимание в чеке печать на организацию „оздоровительный центр Елена Прекрасная“! Они сторговались, на том, что оставят маму в покое, если она им отдаст хотя бы 2500 рублей! Договора нет. Организация окнами никаким боком не занимается, судя по названию»,— пожаловалась жительница Челябинска в социальных сетях.

Выяснилось, что в этот же день мошенники пытались обмануть и других жителей того же дома. От разговора с дочерью потерпевшей и сотрудниками полиции мужчины, проводившие «ремонт», отказались и поспешили покинуть место.

«Заявление написано, дальше будет разбираться полиция. Надеюсь, правосудие восторжествует, и больше от их коварных лап никто не пострадает! Невольно возникают мысли — Слава Богу, мама жива»,— заключила челябинка.

В УМВД России по Челябинску сайту «Первый областной» подтвердили факт обращения. В настоящий момент проводится проверка.

Помимо этого полицейские рассказали, что нужно делать, в случае если подозрительные незнакомцы предлагают вам свои услуги. В первую очередь не стоит подписывать никаких документов, а лучше — вообще не открывать им дверь. Если представляются сотрудниками какого-либо предприятия, необходимо позвонить в организацию и уточнить. Если вы всё же открыли дверь — отказывайтесь от любых услуг. В случае, когда ситуация выходит из под контроля — звоните в полицию или привлекайте внимание соседей. Помимо этого об опасности мошеннических действий необходимо предупредить родителей и родственников преклонного возраста. Если вы или ваши близкие всё же стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в полицию.