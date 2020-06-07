День Святой Троицы: история и традиции праздника

В этом году из-за эпидемии коронавируса православные встречают праздник дома.

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Сегодня, 7 июня, православные христине отмечают День Святой Троицы, или Пятидесятницу. Традиция празднования возникла ещё в 381 году нашей эры, тогда и было утверждено учение о трёх ипостасях Бога: Отце, Сыне и Святом Духе. Рассказываем, на основании чего утвердили это учение, а также как обычно отмечают праздник.

Как написано в Новом Завете, после того, как Иисус Христос умер, воскрес и на пятидесятый день после своего воскресения вознёсся в Небесное Царство, его ученики, находясь в Сионской горнице в Иерусалиме, услышали какой-то шум. После этого над головой каждого ученика появились языки пламени, что означало, что они исполнились Святого Духа и начали разговаривать на разных языках, чтобы проповедовать о Небесном Царстве всем земным народам. Именно этот день и считается днём создания христианской церкви.

День Святой Троицы отмечается на 50 день после праздника Воскресения Христова — Пасхи, поэтому и у этого праздника дата плавающая. Днём Святой Троицы завершается послепасхальный период. В ночь перед праздником верующие совершают всенощное бдение, а в сам праздник совершается торжественная служба. После литургии проходит великая вечерня, где читаются три молитвы с коленопреклонением. На следующий день обычно отмечается Духов День, который посвящён прославлению Святого Духа.

Раньше в субботу накануне Дня Святой Троицы было принято вспоминать усопших. Этот день назывался родительским днём, и данная традиция сохранилась и в наши дни.

В этом году в связи с эпидемией коронавируса Митрополит Челябинский и Миасский Григорий обратился ко всем прихожанам с просьбой отметить праздник Троицы дома, поскольку посещение храмов может угрожать здоровью прихожан. Настоятель Свято-Троицкого храма Игорь Шестаков также попросил горожан молиться дома в этот день.