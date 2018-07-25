/ Дикий лось спровоцировал ДТП с «Волгой» под Магнитогорском

Животное внезапно выскочило на дорогу.

Дикий лось стал участником дорожно-транспортного происшествия на трассе в Челябинской области. В ночь на сегодня, 25 июля, «Волга» начала обгон на автодороге Белорецк-Магнитогорск в районе деревни Биккулово. В этот момент на проезжую часть выскочило животное.

В результате лось получил серьезные травмы. Выжить ему не удалось. Автомобилисты отделались испугом и повреждениями транспортного средства.

Лось умер через 2 часа. Волга осталась без бампера. Люди, будьте внимательнее. — обратились к автомобилистам очевидцы ДТП.

Подробности и обстоятельства аварии устанавливаются.