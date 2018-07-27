Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.95 -0.13 73.82 +0.07
Челябинск
сейчас
 
+30 °C
завтра
 
+30 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 07:00
Первый день кастинга проекта «Лица» стартовал в Челябинске
Прямая трансляция на «Онлайн ТВ».
/ «Тойота» влетела в стену жилого дома

«Тойота» влетела в стену жилого дома

Последствия столкновения сняли на видео очевидцы.
сегодня в 09:01
  |  Происшествия

«Тойота Королла» протаранила стену жилого дома в Троицке. Авария произошла на улице Чапаева, в частном секторе. «Волга» и «Тойота» не смогли разъехаться на проезжей части, в результате чего иномарку выкинуо с дороги.

Водитель «Тойоты Короллы» не выполнил требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом. В результате чего совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 3102. После столкновения автомобиль «Тойота» совершил столкновение с жилым домом. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Троицка.

Автомобилистам удалось избежать серьезных травм. Сейчас по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Раскуроченные ударом автомобили сняли на видео. У «Волги» оказалось смято правое крыло, а у «Тойоты» — капот и правая часть.

Происшествия
Последствия ДТП с залетевшим под иномарку мотоциклом сняли на видео
  
вчера в 17:07
Последствия ДТП с залетевшим под иномарку мотоциклом сняли на видео
Происшествия
«Все лицо изрезало стеклами». Молодая пассажирка такси пострадала в ДТП на площади Революции
25.07.2018
«Все лицо изрезало стеклами». Молодая пассажирка такси пострадала в ДТП на площади Революции
Происшествия
Дикий лось спровоцировал ДТП с «Волгой» под Магнитогорском
25.07.2018
Дикий лось спровоцировал ДТП с «Волгой» под Магнитогорском
Происшествия
Автоледи, сбившая беременную женщину и ее мать, перед этим устроила ещё одно ДТП
24.07.2018
Автоледи, сбившая беременную женщину и ее мать, перед этим устроила ещё одно ДТП
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Установлена личность магнитогорского стрелка
  
сегодня в 12:08
Установлена личность магнитогорского стрелка
Общество
Юные спасатели Южного Урала продемонстрировали свои навыки на всероссийском конкурсе
сегодня в 12:00
Юные спасатели Южного Урала продемонстрировали свои навыки на всероссийском конкурсе
Общество
Жюри назвало имена наиболее ярких участников проекта «Лица»
сегодня в 11:56
Жюри назвало имена наиболее ярких участников проекта «Лица»
Происшествия
Разлагающиеся головы вдоль дороги «душат» жителей Копейска трупным запахом
сегодня в 11:35
Разлагающиеся головы вдоль дороги «душат» жителей Копейска трупным запахом
Общество
Поиски пропавшего ребенка из Челябинска завершены
сегодня в 10:26
Поиски пропавшего ребенка из Челябинска завершены
Общество
Довольных условиями инвестклимата предпринимателей на Южном Урале стало больше
сегодня в 10:05
Довольных условиями инвестклимата предпринимателей на Южном Урале стало больше
Происшествия
8-летний мальчик из Челябинска пропал перед днем рождения
сегодня в 09:31
8-летний мальчик из Челябинска пропал перед днем рождения
Происшествия
«Тойота» влетела в стену жилого дома
  
сегодня в 09:01
«Тойота» влетела в стену жилого дома
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6