/ «Тойота» влетела в стену жилого дома

Последствия столкновения сняли на видео очевидцы.

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«Тойота Королла» протаранила стену жилого дома в Троицке. Авария произошла на улице Чапаева, в частном секторе. «Волга» и «Тойота» не смогли разъехаться на проезжей части, в результате чего иномарку выкинуо с дороги.

Водитель «Тойоты Короллы» не выполнил требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом. В результате чего совершил столкновение с автомобилем ГАЗ 3102. После столкновения автомобиль «Тойота» совершил столкновение с жилым домом. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Троицка.

Автомобилистам удалось избежать серьезных травм. Сейчас по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Раскуроченные ударом автомобили сняли на видео. У «Волги» оказалось смято правое крыло, а у «Тойоты» — капот и правая часть.