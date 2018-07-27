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/ Полицейские в погоне за подростками попали в ДТП

Полицейские в погоне за подростками попали в ДТП

Несовершеннолетние мотоциклисты перевернулись.
сегодня в 17:43
  |  Происшествия

Подростки перевернулись на мотоцикле в поселке Северные Печи под Миассом, когда пытались уйти от погони. По словам очевидцев, «гонки» сотрудников ГИБДД и молодых людей создавали аварийную ситуацию на дороге.

В итоге один из сотрудников схватил водителя мопеда, в результате чего пацаны перевернулись. ДПСники не собирались оказывать первую помощь. Водитель очень сильно пострадал и был госпитализирован. — заявили очевидцы.

В ГУ МВД по региону сайту «Первый областной» пояснили, что разбираются в обстоятельствах произошедшего. Уже известно, что мопедом управляли несовершеннолетние, водительских прав у подростков не было.

По данному факту назначено проведение служебной проверки. Несовершеннолетние управляли мопедом без прав, угрожая и себе и окружающих. — пояснили в ведомстве.

В социальных сетях, где опубликованы фото и видео последствий аварии, мнения пользователей разделились. Кто-то занял сторону правоохранителей, а кто-то убежден, что инспекторы нарушили должностные инструкции.

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