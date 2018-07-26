/ Последствия ДТП с залетевшим под иномарку мотоциклом сняли на видео

Во всем виноваты ямы, которые там есть! Из-за этих ям именно на этом участке дороги создается аварийно-опасная обстановка. Я сам лично каждый день там проезжаю, все стараются объехать эти ямы. — делится челябинец Сирадж Керимов.
Мотоциклом управляла девушка. Она же оказалась единственной пострадавшей.
Девушку с переломом руки госпитализировали в городскую больницу с места ДТП. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего и схему аварии.