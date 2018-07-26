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/ Последствия ДТП с залетевшим под иномарку мотоциклом сняли на видео

Последствия ДТП с залетевшим под иномарку мотоциклом сняли на видео

Участница аварии получила перелом руки.
сегодня в 17:07
  |  Происшествия
Накануне в Ленинском районе Челябинска произошло столкновение мотоциклиста и легкового автомобиля. На улице Енисейской в промзоне города не смогли разъехаться «Хонда» и мотоцикл. Последствия ДТП зафиксировали на видео очевидцы, попавшие в затор из-за произошедшего.

Во всем виноваты ямы, которые там есть! Из-за этих ям именно на этом участке дороги создается аварийно-опасная обстановка. Я сам лично каждый день там проезжаю, все стараются объехать эти ямы. — делится челябинец Сирадж Керимов.

Мотоциклом управляла девушка. Она же оказалась единственной пострадавшей.

Девушку с переломом руки госпитализировали в городскую больницу с места ДТП. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего и схему аварии.

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