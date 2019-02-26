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/ Военнослужащий обстрелял из автомата улицу на Южном Урале

Военнослужащий обстрелял из автомата улицу на Южном Урале

Мужчина был сразу же задержан.
сегодня в 17:16
  |  Происшествия

Пострелять из автомата накануне решил житель Сима. Вечером 25 февраля он «открыл огонь» из окна квартиры. На место тут же приехали правоохранители, чтобы обезвредить мужчину. Оказалось, что стрелял он из охолощенного оружия, применяя не боевые патроны.

Мужчину задержали, он оказался в состоянии алкогольного опьянения. Установлена личность задержанного, это действующий военнослужащий. — сообщил сайту «Первый областной» собственный источник в правоохранительных органах.

Все материалы переданы в военно-следственное управление, установлением причин и обстоятельств произошедшего будут заниматься его специалисты.

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