Автомобиль главврача детского травмпункта обстреляли в Челябинске

В борт машины выпустили больше десятка пуль.

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Заявление в управление МВД Челябинска поступило сегодня. Жительница Челябинска сообщила, что ее автомобиль обстреляли неизвестные. Предположительно в автомобиль выпустили около 15 — 20 пуль из травматического пистолета.

«Инцидент предположительно произошел вчера, но заявление потерпевшая подала только сегодня. По факту произошедшего в настоящее время ведется проверка, направленная на установление подробностей», — сообщила корреспонденту сайта «Первый областной» Любовь Гайнуллина, пресс-секретарь У МВД России по городу Челябинску.

Подробности произошедшего не раскрываются в интересах следствия.