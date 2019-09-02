Еще один контрактник погиб в Челябинской области

По неподтвержденным данным, военнослужащий покончил с собой.

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Сегодня, 2 сентября, стало известно, что в военной части, расположенной в ЗАТО Снежинск погиб еще один военнослужащий. Основная версия — самоубийство. По предварительным данным, погибший оставил записку, в которой сообщил, что у него были проблемы по службе. Деталей произошедшего пока не уточняется. О случившемся сообщил координатор правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалев. Правозащитник направил информацию и в адрес Уполномоченной по правам Человека в Челябинской области Маргариты Павловой.

«У нас же второй случай это в этом полку, этот случай произошел на прошлой неделе. Я просто сегодня узнал об этом. Регулярно, наше движение, наши юристы обращаются в военные суды, в гражданские суды по военнослужащим этой части. Проблема действительно существует. Об этом я Маргарите Павловой доложил, рассказал, она лично в эту часть приезжала», — рассказал сайту «Первый областной» Алексей Ковалев.

В пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области информацию подтвердили, а также добавили, что расследованием будет заниматься военный следственный комитет.

«По данному факту, произошедшему в воинской части Снежинска, проводится расследование. Обстоятельства происшествия выясняются», — прокомментировал Альберт Габбазов, пресс-секретарь управления Росгвардии по Челябинской области.

Напомним, 17 августа, в этой же части застрелился еще один военнослужащий. Прошлый инцидент со служебной деятельностью не связывали, ссылаясь на проблемы личного характера у погибшего.