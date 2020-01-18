Неизвестный ходит с автоматом по улицам Челябинска

Жители говорят о возврате «лихих 90-х».

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Житель Челябинска прогулялся днем с автоматом в руках. Само по себе это вызывает тревогу, челябинцы сразу вспомнили бандитские 90-е годы.

«Мне страшно, что происходит?», — говорит женщина, ставшая очевидцем.

Выяснилось, что два водителя что-то не поделили на дороге. Оба вышли из своих автомобилей, чтобы «поговорить», но один из «смельчаков» держал в руках оружие, прикладом которого позже начал избивать своего оппонента.

Свидетель происшествия, записавший все на видео, сообщил о случившемся в полицию.

«Сообщение зарегистрировано, на место выезжали сотрудники полиции. Мужчину доставили в отдел. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Выяснилось, что оружие лихого южноуральца оказалось реалистичной копией автомата для игры в страйкбол.