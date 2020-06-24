Военнослужащая в Кыштыме вытащила из воды тонущего ребенка

Самостоятельно выбраться у мальчика не получалось.

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В Кыштыме чуть не случилась трагедия. 6-летний мальчик был без присмотра взрослых и один отправился на местный пруд, но не удержался и упал в воду. Самостоятельно выбраться у него не получалось, учитывая столь юный возраст.

Рядом вовремя оказалась сержант Росгвардии Наталья Голубенко, которая возвращалась домой после несения боевой службы. Проезжая вдоль озера, она заметила, что в воде барахтается ребенок, который не может из нее выбраться.

Наталья без раздумий оставила машину на обочине и кинулась в воду на помощь малышу. В считанные секунды доплыть до ребенка и оттащить его на берег ей помогла хорошая физическая подготовка. Успокоив мальчика, она узнала, где находятся родственники, отвезла его по месту жительства и передала бабушке.

«Вот они, настоящие герои нашего времени! Благодаря быстрым и точным действиям Натальи Голубенко, удалось избежать трагедии», — поделилась руководитель Каслинского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Челябинской области Елена Дроздова.

Сотрудники МЧС России по Челябинской области напоминают жителям региона, что оставлять детей без присмотра взрослых очень опасно, особенно вблизи водоемов.