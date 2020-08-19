8 тысяч военных на танках и бронетранспортерах вышли в «поля» под Чебаркулем

Главное учение уральской танковой дивизии проходит в Челябинской области.

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В Чебаркуле Челябинской области стартовало главное учение уральской танковой дивизии. В считанные секунды военные подразделения собрали оружие, выстроились, покинули здание учебного заведения и отправились «покорять» на танках размокшую трассу полигона.

«На учение вышли танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и многотонные ремонтно-эвакуационные машины. Цель марша — как можно быстрее выйти в район выполнения учебно-боевых задач на главном учении гвардейской танковой дивизии ЦВО в 2020 году»,— рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

На 255-й межвидовый полигон в целях наработки практики вышли около 8 тысяч военнослужащих танкового, мотострелкового, инженерно-саперного, разведывательного и эвакуационного подразделения танковой дивизии. В учениях также приняли участие расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон».

Как сообщают в Центральном военном округе, гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в 2016 году с дислокацией частей на территории Челябинской области, а также Свердловской. На сегодняшний день на вооружении дивизии имеются модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А.