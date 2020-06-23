Спасатель в нерабочее время вытащил из воды утопающего в Челябинске

Также он довел его до дома.

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Вечером 17 июня матрос-спасатель Рустам Сибгатуллин возвращался домой с работы на пляже «Шершневский», находящемся на АМЗ. Вместе со своим другом он шел пешком через сосновый бор, где находится Голубой карьер до остановки общественного транспорта.

И по профессиональной привычке посмотрел на людей в воде. Внимание Рустама привлек мужчина в одежде, хаотично раскидывающий руки.

«На работе нам приходится видеть разное поведение людей на воде. И чтобы выяснить — все ли с ним в порядке — я подошел ближе к берегу и спросил не нужна ли ему помощь. Он ничего не ответил, разве что слышны были какие-то неразборчивые звуки. Я не стал более ждать и поплыл в его сторону. Находясь уже в непосредственной близости, я еще раз спросил нужна ли ему помощь, действуя здесь уже, как и учили в спасательной службе. Ответ я не то, чтобы услышал — скорей увидел. Он тонул, а точнее — находился на грани этого», — делится воспоминаниями о том дне Рустам Сибгатуллин.

Затем спасатель взял мужчину в специальный захват и начал перемещать его вплавь к берегу. На суше Рустаму начинать оказывать утопавшему первую помощь уже помог его друг. К счастью, тонувший мужчина не успел погрузиться под воду, поэтому он довольно быстро отдышался и успокоился, а также отказался от дальнейшей помощи. Но это не остановило спасателя.

«На всякий случай мы решили его довести до дома, где нас встретила его супруга. Нам так и не удалось узнать всех обстоятельств случившегося»,— добавил Рустам Сибгатуллин.

Отметим, что своим сотрудником гордятся в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска, а в МЧС России по Челябинской области его назвали героем дня.

Также жителям Челябинска напоминают, что купаться следует только на оборудованных пляжах. А карьеры являются местами полностью запрещенными для этого.