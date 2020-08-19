Генерал-майор, служивший в Челябинской области, погиб в Сирии

Уголовное дело по факту преступление завёл следственный комитет.

Послушать 00:00

В Сирии в результате взрыва самодельного взрывного устройства погиб генерал-майор из России. Ещё 2 человека получили ранения. О произошедшем во вторник, 18 августа, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.



Инцидент произошёл при возвращении российской автоколонны, которая доставляла гуманитарный груз в 15 километрах от города Дейр-эз-Зора. Взрывное устройство сработало в движении.

«В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор»,— пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны России.

Сообщается, что погибшим генерал-майор служил в Челябинске. По данным СМИ его звали Вячеслав Гладких и до 2014 года он был командиром 7-й танковой бригады ЦВО в Чебаркуле. В Сирии мужчина был в командировке в качестве военного советника.

По факту инцидента в Сирии уголовное дело завёл следственный комитет России. Представители ведомства подчеркнули, что работающие за рубежом специалисты СК займутся расследованием преступления. Кроме того, глава следственного комитета Александр Бастрыкин выразил соболезнования близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления раненным.

«Преступление, в результате которого погиб генерал российской армии и были ранены еще двое военнослужащих, не станет исключением: силами следователей Следственного комитета, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести»,— рассказали сайту «Первый областной» представители следственного комитета России.

Отметим, что в Сирии российская армия находится с 2015 года по соглашению с правительством Башара Асада. Основная миссия российских солдат — борьба с террористическими группировками.