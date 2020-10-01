Военного авиационной части признали виновнным в мошенничестве

Мужчина предоставил поддельным диплом, чтобы получить более высокую должность.

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Военного одной из авиационных частей в Челябинской области признали виновным в мошенничестве. Мужчина предоставил поддельный диплом об окончании ВУЗа. Таким образом он хотел получить более высокую должность, рассказали «Первому областному» представители УФСБ России по Челябинской области.



«Мошеннические действия выявили сотрудники отдела УФСБ России по Центральному военному округу. Нанесенный государству ущерб в размере 624 тыс. рублей, виновный возместил в процессе расследования уголовного дела»,— прокомментировали «Первому областному» в УФСБ России по региону.

Гарнизонный военный суд Челябинска признал виновным в преступлении по части 3 статьи «Мошенничество» уголовного кодекса России. Обвиняемому назначили штраф в 100 000 рублей.