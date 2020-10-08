Около трёх миллионов рублей лишилась жительница Снежинска из-за телефонных мошенников

Женщина совершила более ста переводов на номера злоумышленников.

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Более ста переводов на денежные счета мошенников совершила жительница Снежинска. 65-летняя женщина лишилась почти трёх миллионов рублей, доверившись злоумышленникам.



Потерпевшая сама обратилась в местный отдел полиции. Она рассказала, что ей, представившись сотрудником службы безопасности банка, позвонил неизвестный. Он сказал, что с банковского счёта женщины пытаются похитить деньги и что с ней должны связаться правоохранители для подтверждения данной информации. Через некоторое время потерпевший позвонил мнимый сотрудник полиции, который начал говорить, что все телефоны жительницы Снежинска прослушиваются и запретил кому-либо сообщать о разговорах с ним. Далее, как рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, пенсионерка согласилась перевести деньги на «безопасный» счёт. День спустя она оформила заявку на кредит в один миллион рублей и обналичила часть своих собственных средств для перевода.

«На следующий день женщина обналичила денежные средства в размере 270 тысяч рублей с кредитной карты, 400 тысяч рублей с пенсионной карты и сняла 500 тысяч рублей с карты другого банка. Во время всех указанных действий злоумышленники постоянно поддерживали связь с потерпевшей. По указанию мнимого сотрудника банка, женщина перевела один миллион рублей через банкомат на номера неизвестных телефонов, которые ей диктовали»,— рассказали в ГУ МВД по региону.

На следующий день женщина получила более миллиона рублей по ранее оформленной заявке на кредит и перевела их на указанные мошенниками номера. На этом история не закончилась, и через два дня пенсионерке вновь позвонил «сотрудник банка», сказав, что на её имя пытаются оформить кредит. Для того, чтобы обезопасить потерпевшую, мошенник убедил её заключить кредитный договор в трёх разных банках на общую сумму в 810 000 рублей. Деньги она также перевела на продиктованные номера телефонов.

«В общей сложности женщина совершила более 100 переводов денежных средств на неизвестные номера мобильных телефонов. Когда жительница Снежинска решила поинтересоваться документами на „безопасные“ счета, ни один номер, с которого пенсионерке звонили, не отвечал. Женщина поняла, что была обманута и обратилась в полицию города Снежинска. В результате мошеннических действий жительнице Снежинска причинен материальный ущерб на общую более 2 миллионов 900 тысяч рублей», — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая отметила, что знала о подобном способе мошенничества, но поверила злоумышленникам, поскольку испугалась за собственные деньги. В областном ГУ МВД подчеркнули, что подобные случаи мошенничества также произошли и в других городах региона.

«Аналогичные мошенничества, когда гражданам звонят якобы сотрудники банков с целью защиты денежных вкладов, произошли в Магнитогорске и Южноуральске. Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых»,— добавили полицейские.

Сейчас в полиции возбуждены уголовные дела по частям 2, 3, и 4 статьи 159 («Мошенничество») УК России. Максимальное наказание по ним составляет 5, 6 и 10 лет лишения свободы.