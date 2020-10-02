В Челябинске прокуратура направила в суд уголовное дело экс-депутата областного Заксобрания

Владимир Чебыкин обвиняется в незаконном предпринимательстве.

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Прокуратура Челябинской области сообщила об утверждении обвинительного заключения и передаче в суд уголовного дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания региона Владимира Чебыкина.

По версии следствия, господин Чебыкин, будучи гендиректором ООО «Тепловые электрические сети и системы», и понимая, что для осуществления своей деятельности, которая связана с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, компании необходимо наличие лицензии, не принимал никаких мер для ее получения, и компания четыре года вела деятельность незаконно.

«Предприниматель незаконно эксплуатировал 27 опасных производственных объектов III класса опасности — сетей газопотребления и систем теплоснабжения, расположенных на территории Челябинской области»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Чебыкина обвиняют в преступлении, предусмотренном пунктом «б» части 2 статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»). Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Правоохранительные органы считают, что в ходе незаконной деятельности Владимир Чебыкин извлек доход в 898 миллионов рублей. На имущество бывшего депутата наложен арест.