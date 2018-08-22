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/ Военный вертолет загорелся после жесткой посадки на аэродроме в Челябинской области

Военный вертолет загорелся после жесткой посадки на аэродроме в Челябинской области

На борту находилось 3 человека.
сегодня в 16:15
  |  Происшествия

Сегодня, 22 августа, на военном аэродроме в Челябинской области произошла внештатная ситуация. Там базируется авиационно-транспортная эскадрилья. Вертолет Ми-5 совершил жесткую посадку, после чего кабина с экипажем внутри загорелась.

Около 11:40 по московскому времени на аэродроме Упрун в Челябинской области после выполнения планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся. Экипаж в составе трех человек самостоятельно покинул борт. Жизни и здоровью членов экипажа ничего не угрожает. Оперативно прибывшими пожарными расчетами воспламенение на борту вертолета потушено. — передает ТАСС полученную в Минобороны Российской Федерации.

Предположительно, причиной ЧП стала техническая неисправность. Сейчас на месте работает спецкомиссия.

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Комментарии

фыва
16:24, 22.08.2018
Вертолет Ми-5 или Ми-8??! Ну что за введение своих читателей в заблуждение!

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