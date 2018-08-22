/ Военный вертолет загорелся после жесткой посадки на аэродроме в Челябинской области

На борту находилось 3 человека.

Сегодня, 22 августа, на военном аэродроме в Челябинской области произошла внештатная ситуация. Там базируется авиационно-транспортная эскадрилья. Вертолет Ми-5 совершил жесткую посадку, после чего кабина с экипажем внутри загорелась.

Около 11:40 по московскому времени на аэродроме Упрун в Челябинской области после выполнения планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку и загорелся. Экипаж в составе трех человек самостоятельно покинул борт. Жизни и здоровью членов экипажа ничего не угрожает. Оперативно прибывшими пожарными расчетами воспламенение на борту вертолета потушено. — передает ТАСС полученную в Минобороны Российской Федерации.

Предположительно, причиной ЧП стала техническая неисправность. Сейчас на месте работает спецкомиссия.