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/ Аэродромный комплекс начали строить в Челябинске

Аэродромный комплекс начали строить в Челябинске

Это увеличит пассажиропоток и поднимет статус аэропорта.
сегодня в 17:59
  |  Общество

В Челябинске началась реконструкция аэродромного комплекса. Подрядчика выбирало федеральное правительство, деньги на работу пошли из бюджета страны. Все сделано для того, чтобы челябинский аэропорт оказался одним из лучших, принимавших делегации саммитов ШОС и БРИКС. Несмотря на холодную погоду и уже промерзшую землю, техника успешно справляется с работой.

Старт реконструкции аэродромного комплекса — еще один важный шаг к улучшению транспортно-логистической доступности Челябинской области. Реализация этого проекта приурочена к саммитам ШОС и БРИКС, но является наилучшей демонстрацией того, чего мы добиваемся, реализуя проект «Наследие»: чтобы после окончания международных мероприятий сформированная инфраструктура продолжала работать на благо жителей региона. Уверен, что благодаря реконструкции аэродрома и строительству нового терминала в обозримом будущем пассажиропоток аэропорта «Баландино» возрастет с 1,7 до 2,5 миллионов человек в год. — сказал губернатор Борис Дубровский.

Напомним, что на аэродромном комплексе смогут разместиться 30 самолетов. Кроме того, его наличие даст шанс получить высшую категорию международной категоризации ИКАО. В этом случае аэропорт сможет принимать самолеты в любую погоду.

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