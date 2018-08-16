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/ Вертолет санавиации каждый день будет помогать пациентам из отдаленных районов региона

Вертолет санавиации каждый день будет помогать пациентам из отдаленных районов региона

Минздрав насчитал около 350 необходимых вылетов в год.
сегодня в 14:22
  |  Общество

Челябинская область нуждается в вертолетной санавиации. Регион самый густонаселенный в УрФО, насчитывает самое большое число населенных пунктов, в том числе отдаленных. Туда тяжело проехать реанимобилям и «скорым», зато легко вертолету. Сегодня один из возможных медицинских помощников представили вице-губернатору Евгению Редину и министру здравоохранения Сергею Приколотину.

Вертолет, который предлагают использовать в Челябинской области, может садиться даже в неподготовленных местах, например, в горах. По опыту компании, которая занимается обслуживанием вертолетов, полеты совершаются каждый день. На борту есть медицинский модуль, позволяющий подключить пациента к аппарату ИВЛ, снять кардиограмму, поставить капельницу.

Такой вертолет полностью устраивает нас по своим параметрам, и Челябинской области он действительно необходим. Мы рассчитываем, что в 2019 году мы сможем войти в этот проект. Первые результаты работы в этом направлении уже положительные. Мы провели анализ и рассчитали потребность в вылетах — порядка 350 в год, и это позволит нам решить основную задачу: оперативно и качественно доставлять пациентов из труднодоступных территорий. В дальнейшем, если потребность будет выше, мы будем готовы увеличить количество вылетов. — рассказал министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

Задача развивать санавиацию была озвучена губернатором Борисом Дубровским. Правительство решило, что уже в этом году нужно перейти к использованию винтокрылых машин.

Вертолет, который нам представили, очень комфортабелен для работы медиков. Кроме того, он может садиться даже в неподготовленных местах. Мы будем готовы приобрести услугу по организации вылетов. Медицинские бригады обеспечит область, а всей технической стороной займется профессиональная компания. — сообщил вице-губернатор Евгений Редин.

Управлять вертолетом должны 2 пилота. Их обучат в компании «Русские вертолетные системы». Сегодня среди регионов УрФО только у Курганской области есть опыт использования вертолета санавиации.

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