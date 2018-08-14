/ Вертолет санавиации готовы использовать в Челябинской области

Знакомство с техникой произойдет в ближайшее время.

Челябинская область намерена развивать санавиацию, и готова использовать для этого вертолет. Воздушное транспортное средство привезут в регион, чтобы представители минздрава и правительства могли с ним «познакомиться». Ранее это уже сделали в Курганской, Волгоградской, Московской и Псковской областях. Эти регионы давно и успешно пользуются услугами санавиации «Русских вертолетных систем».

Компания не продает вертолет, а продает услугу. Покупать и содержать вертолет — удовольствие недешевое, но есть возможность участия в таком «пилотном» проекте. В нескольких регионах России он уже работает. И Челябинская область готова к нему присоединиться. — сообщила сайту «Первый областной» пресс-секретарь министерства здравоохранения Челябинской области Мария Хворостова.

В парке компании сегодня 7 вертолетов типа «Ансат», которые предлагают использовать в санавиации. До конца 2018 года им предоставят еще 3 вертолета.