Водолазы нашли тело утонувшего 30-летнего мужчины в Троицке

Погибший находился в десяти метрах от берега.

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В Троицке 30-летний мужчина утонул в реке Увелька. Тело спасатели обнаружили в районе «Старого моста» в понедельник, 27 июля.

«В ходе проведения водолазных работ, тело утонувшего было обнаружено в десяти метрах от берега на глубине восьми метров», — сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Синоптики прогнозируют жаркую погоду уже к концу недели. В связи с этим напоминаем о правилах безопасности на воде. Купайтесь и отдыхайте на оборудованных пляжах и в разрешенных местах. Используйте спасательные жилеты, не оставляйте детей без присмотра, не заходите в воду в состоянии опьянения. Не используйте надувные матрасы в качестве средства передвижения.

Напомним, с 31 мая этого года спасатели Челябинской области подняли со дна водоемов 29 человек, среди которых трое — дети.