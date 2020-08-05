Девятимесячная девочка погибла при купании в ванной на Южном Урале

Ребенок захлебнулся водой.

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В Карталах девятимесячная девочка скончалась во время купания в ванной. Тело малышки обнаружили во вторник, 4 августа, днем в одной из квартир города.

«Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в момент трагедии девочка ненадолго осталась без присмотра взрослых. Точную причину смерти назовут после судебно-медицинского исследования.