Новые автобусы появились в Троицке

Транспорт закупили по программе «Реальные дела».

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В Троицке появилось 6 новых, современных автобусов. Общественный транспорт оборудован по последнему слову техники и имеет возможность бесконтактной оплаты и мягкие кресла. Помимо комфорта и технологичности, эти автобусы и экологичные, поскольку работают на газомоторном топливе.



Новые автобусы — российского производства, с вместимостью салона в 39 человек и рассчитанные на 21 посадочное место. Экологичные российские ПАЗы уже оценили жители Троицка. Местные жители признались, что им понравился комфорт и чистота транспорта. Отметим, что проезд по транспортной карте стоит 23 рубля, что на 2 рубля дешевле, чем за наличку.

«Стоимость транспортной карты составляет 100 рублей. покупается единаразово, и может использоваться неограниченное количество раз. Срок службы составляет не менее 5 лет»,— рассказал «Первому областному» директор МУП «Троицкое ПАТП им. Е. М. Мокеева» Альберт Гильманов.

Автобусы приобрели по программе «Реальные дела». На транспорт потратили около 16 миллионов рублей. Также в ПАЗах не оставили без внимания безопасность пассажиров.

«Преимущество в том, что видеонаблюдение есть, то есть сама дисциплина уже будет присутствовать, плюс в то, что автобус вместительный, сидения мягкие, и меньше вибрации чем в старом автобусе»,— подчеркнула кондуктор Светлана Ческидова.

Для полного обновления автопарка в Троицке нужно ещё 12 автобусов. Отметим, что их планируют закупить в следующем году.