/ Водителя «Яндекс. Такси» пытались задушить два клиента

Пассажиры набросили на шею 25-летнего таксиста удавку.

Водитель автомобиля «Яндекс. Такси» стал жертвой нападения двух жителей Магнитогорска. Злоумышленники в ночь на понедельник, 18 июня, решили воспользоваться популярным онлайн-сервисом, дождались авто и напали на таксиста. Они забросили ему на шею удавку и начали душить. По предварительной информации, магнитогорцы пытались угнать автомобиль.

На водителя на улице Гастелло напали молодые люди в возрасте 30 и 31 лет. Ранее они были неоднократно судимы за грабеж и кражи. 25-летнему таксисту чудом удалось вырваться. Он убежал и обратился за помощью. — рассказал сайту «Первый областной» источник, знакомый с ситуацией.

Нападавших задержали, вскоре их отпустили под подписку о невыезде. Подробности и обстоятельства устанавливаются.