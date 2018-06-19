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/ Водителя «Яндекс. Такси» пытались задушить два клиента

Водителя «Яндекс. Такси» пытались задушить два клиента

Пассажиры набросили на шею 25-летнего таксиста удавку.
сегодня в 14:31
  |  Происшествия

Водитель автомобиля «Яндекс. Такси» стал жертвой нападения двух жителей Магнитогорска. Злоумышленники в ночь на понедельник, 18 июня, решили воспользоваться популярным онлайн-сервисом, дождались авто и напали на таксиста. Они забросили ему на шею удавку и начали душить. По предварительной информации, магнитогорцы пытались угнать автомобиль.

На водителя на улице Гастелло напали молодые люди в возрасте 30 и 31 лет. Ранее они были неоднократно судимы за грабеж и кражи. 25-летнему таксисту чудом удалось вырваться. Он убежал и обратился за помощью. — рассказал сайту «Первый областной» источник, знакомый с ситуацией.

Нападавших задержали, вскоре их отпустили под подписку о невыезде. Подробности и обстоятельства устанавливаются.

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Комментарии

santana
15:48, 19.06.2018
страна дураков!!! о какой подписке может идти речь? ждать очередного нападения??!!!!

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