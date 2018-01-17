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/ Жительница Южного Урала задушила своего новорожденного ребенка из-за нищеты

Жительница Южного Урала задушила своего новорожденного ребенка из-за нищеты

﻿Следователи возбудили уголовное дело.
сегодня в 11:19
  |  Происшествия

14 января в одной из квартир в Снежинске обнаружили новорожденного ребенка без признаков жизни. На теле мальчика были видны следы удушения. Как удалось установить следователям, мать малыша приняла решение об убийстве после домашних родов, поскольку не имеет денег для содержания недавно появившегося на свет сына.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Отметим, что сейчас следователи ведут расследование уголовного дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения матери.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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Комментарии

валентин
23:27, 17.01.2018
это время едросов
валентин
23:26, 17.01.2018
это время едросов
Ксения
13:21, 17.01.2018
глупая шалава

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