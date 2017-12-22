/ 18-летний подросток задушил одеялом 2-летнего племянника, чтобы успокоить его

Мать оставила малыша под присмотром родственника, пока забирала старшего сына.

Сегодня стало известно о жестоком убийстве 2-летнего малыша старшим родственником в Челябинске. Ребенка оставила с 18-летним дядей мать, пока забирала 5-летнего сына из детсада. Подросток прибегнул к радикальным мерам, чтобы «успокоить» племянника. По данному факту уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»

По версии следствия, подозреваемый в дневное время 20 декабря 2017 года находился в квартире своей сестры в одном из домов Металлургического района областного центра. Женщина ушла в детский сад за 5-летним сыном, оставив подозреваемого присмотреть за 2-летним сыном. Когда мальчик начал плакать, подросток задушил его, перекрыв доступ воздуха одеялом. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас молодой человек задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

