Водитель «Яндекс.Такси», сбивший челябинского полицейского, рассказал о случившемся

Он дал эксклюзивное интервью для «Business FM Челябинск».

Напомним, ДТП произошло вчера, 7 августа, в вечернее время в Ленинском районе. 22-летний сотрудник полиции во время патрулирования улицы Новороссийской в составе экипажа ППС стал свидетелем конфликта группы лиц. Компания, очевидно находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, выясняла отношения на остановке общественного транспорта.

«Патрульные остановились, чтобы принять меры по обеспечению общественного порядка. Один из сотрудников бросился к месту конфликта, пересекая проезжую часть в условиях плохой видимости, и был сбит водителем автомашины „Рено Логан“»,— прокомментировали случившееся в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Водитель автомобиля «Яндекс.Такси» рассказывает, что в момент аварии ехал на зеленый сигнал светофора, не превышая скорости. Когда человек появился на проезжей части, он поздно его заметил и просто не успел среагировать.

«Я ехал на зеленый сигнал светофора. Меня освободили, заехал в контору, где я работаю, посмотрели ГЛОНАСС, сколько я ехал. Я ехал во всех точках — 41, 42, 56 километров в час. Я не превышал скорость. Я ехал на разрешающий знак светофора. Спереди были участники движения. Я не мог его заметить. Я его просто не заметил. Перестроился в правую полосу, там их было три. Хотел поехать прямо, как обычно, по правой полосе. Почувствовал удар. Остановился сразу. Я позвонил 112», — сбивчиво рассказывает водитель такси Руслан Мухамадиев корреспонденту «Business FM Челябинск».

По телефону водитель рассказал, что сбил человека, звонок зарегистрировали и направили на место службы реагирования. По словам Руслана, «скорая» ехала порядка 20 минут. Какое-то время пострадавший еще подавал признаки жизни.

Проходить освидетельствование на месте Руслан Мухамадиев отказался, поэтому его доставили в наркологическое отделение.

«Там все по нулям показало, это предварительные данные. Сдал анализы, результат будет известен через 10 дней. Я в шоке! Я не хотел! Приношу искренние соболезнования. Следователь взял показания, как все произошло, показал запись с экрана видеорегистратора»,— признается водитель такси.

В данном таксопарке Руслан Мухамадиев работает 5 месяцев. До этого «таксовал» 7 лет в другом месте. Говорит, что ничего другого делать не может, так как у него определенные проблемы со здоровьем.