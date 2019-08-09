В Челябинске задержан подозреваемый в убийстве сожительницы

Преступление было совершено еще в июле.

Челябинскими сотрудниками Росгвардии был задержан подозреваемый в убийстве женщины по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения ведомства.



В ночь с 5 на 6 августа во время патрулирования улицы Братьев Кашириных правоохранители заметили мужчину, который подходил по приметам, указанным в ориентировке на подозреваемого в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Сотрудники Росгвардии решили установить его личность. Проверка по базам данных показала, что этот 48-летний житель Челябинска находится в розыске.

«По версии следствия, 27 июля, в ходе пьяной ссоры, задержанный избил свою 34-летнюю сожительницу и оставил её в таком состоянии одну в квартире. От полученных травм потерпевшая скончалась. Данный гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Сотрудниками Следственного комитета России по Челябинской области по данному факту было возбуждено уголовное дело.