В Челябинске автомобиль Яндекс.Такси перевернулся посреди перекрёстка

Авария произошла сегодня днем, никто не пострадал.

Сегодня, 14 августа, на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна днем произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии «сошлись» два легковых автомобиля. Одна из машин оказалась одним из автомобилей Яндекс. Такси.

«В дневное время, около 16.00 часов, на нерегулируемом перекрестке произошло столкновение автомобилей „Датсун“ и „Хёндай“. „Датсун“ совершил опрокидывание. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ОГИБДД МВД России по городу Челябинску.

Также в ведомстве добавили, что автомобилем Яндекс. Такси управлял 21-летний водитель, а «Хёндаем» — 26-летний мужчина.