Водитель ВАЗа врезался в электроопору и погиб в Сосновском районе

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД

Вечером 22 января в Сосновском районе Челябинской области водитель автомобиля ВАЗ-21070 въехал в электроопору. В результате ДТП мужчина скончался, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Авария произошла в 19:52 в поселке Западном, на 3-м километре автодороги Микрорайон Вишневая Горка — микрорайон Твоя Привилегия. 23-летний водитель при неустановленных пока обстоятельствах съехал с дороги влево и врезался в электроопору. От полученных травм парень скончался на месте ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Утром 22 января в Челябинске водитель «Мазды» не справился с управлением и врезался в фонарный столб. От удара автомобиль разорвало на части. Водителя и пассажирку авто госпитализировали с травмами.

Страшная авария произошла в воскресенье утром на территории Каслинского района. В результате лобового столкновения двух иномарок погибли пять человек. Еще одну пострадавшую госпитализировали с травмами.

Также 22 января в Челябинске водитель «Мазды» наехал на шестилетнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте вблизи пешеходного перехода. Ребенка доставили в больницу для обследования.