Водитель «Мазды» сбил шестилетнего мальчика в Челябинске

Ребенок перебегал дорогу вблизи пешеходного перехода

В Челябинске водитель автомобиля «Мазда» наехал на шестилетнего мальчика, перебегавшего дорогу неподалеку от пешеходного перехода. Ребенка доставили в больницу, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в воскресенье, 22 января, в 16:33 напротив дома № 14 по улице 250-летия Челябинска. Мальчик находился на улице вместе со своей матерью и в какой-то момент решил перебежать дорогу в неположенном месте, несмотря на то что пешеходный переход находился неподалеку. В результате на него наехал 40-летний автомобилист.

«Несовершеннолетний пешеход в сопровождении матери и бригады скорой медицинской помощи доставлен в детскую областную клиническую больницу для обследования», — уточнили в ведомстве.

Рано утром 22 января в Челябинске водитель «Мазды» не справился с управлением и врезался в фонарный столб. От удара автомобиль разорвало на части. Водителя и пассажира госпитализировали с травмами.

Страшная авария произошла в воскресенье утром на территории Каслинского района. В результате лобового столкновения двух иномарок погибли пять человек. Еще одну пострадавшую госпитализировали с травмами.