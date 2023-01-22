Два человека пострадали при столкновении «Мазды» со столбом в Челябинске

От удара машину разорвало на части

Сегодня, 22 января, рано утром в Челябинске водитель автомобиля «Мазда Капелла» врезался в фонарный столб. В результате его и пассажирку авто госпитализировали с травмами, сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла в 5:40 на Свердловском тракте около дома № 5. По предварительным данным, 26-летний водитель «Мазды» не справился с управлением и въехал в расположенный у дороги фонарный столб.

От удара машину разорвало на части. Водителя и находившуюся в авто женщину, личность которой устанавливается, госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.