Пять человек погибли в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области

Еще одну пострадавшую доставили в больницу

Сегодня, 22 января, рано утром на территории Каслинского района столкнулись два автомобиля. В результате погибли пять человек. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, по предварительным данным, один из участников аварии выехал на полосу встречного движения.

Авария произошла в 6:40 на 34 километре автодороги Тюбук — Кыштым. Полицейские установили, что 20-летний водитель автомобиля «Фольксваген Джетта» ночью выехал из Уфы. В какой-то момент, предварительно, произошло лобовое столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 46-летний мужчина.

«В результате аварии оба водителя от полученных травм скончались на месте. Также в дорожно-транспортном происшествии погибли трое пассажиров „Поло“: 33-летний мужчина и 28-летняя женщина, личность еще одной погибшей женщины устанавливается. Из этого же автомобиля в медучреждение была доставлена 29-летняя пассажирка»,— уточнили в ведомстве.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Челябинске рано утром автомобиль въехал в фонарный столб. От удара машину разорвало на части. Водитель и пассажир доставлены в больницу с травмами.