/ Находившийся за рулем ВАЗа водитель рассказал о смертельной аварии на Свердловском проспекте

Мужчина неоднократно нарушал ПДД, а также лишался водительских прав.

Молодой автомобилист рассказал об обстоятельствах смертельной аварии на Свердловском проспекте. Водитель утверждает, что пытался остановиться, но не смог. Нарушитель признается, что привлекается к административной ответственности не в первый раз за мелкие и серьезные нарушения.

Я двигался по Свердловскому проспекту, перестроился из среднего ряда в крайне левый и попал на «красный». Начал оттормаживаться, но не смог, зацепил автомобиль. После этого задней стороной автомобиля зацепил женщину. Она шла примерно перед «зеброй». - рассказал водитель ВАЗа.

В Госавтоинспекции установили, что автомобилист неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину уже лишали прав за грубое нарушение.

Напомним, 16 января на пересечении Свердловского проспекта и улицы Островского в Челябинске столкнулись два автомобиля. ВАЗ на высокой скорости ехал по проспекту, когда на его пути оказалась «Киа». После столкновения «девяносто девятую» отбросило на пешехода, который переходил дорогу по светофору. В результате чего молодая женщина погибла. Как удалось установить сотрудникам ГИБДД, ВАЗ выехал на перекресток в нарушение правил.

