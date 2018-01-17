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/ Находившийся за рулем ВАЗа водитель рассказал о смертельной аварии на Свердловском проспекте

Находившийся за рулем ВАЗа водитель рассказал о смертельной аварии на Свердловском проспекте

Мужчина неоднократно нарушал ПДД, а также лишался водительских прав.
сегодня в 12:56
  |  Происшествия

Молодой автомобилист рассказал об обстоятельствах смертельной аварии на Свердловском проспекте. Водитель утверждает, что пытался остановиться, но не смог. Нарушитель признается, что привлекается к административной ответственности не в первый раз за мелкие и серьезные нарушения.

Я двигался по Свердловскому проспекту, перестроился из среднего ряда в крайне левый и попал на «красный». Начал оттормаживаться, но не смог, зацепил автомобиль. После этого задней стороной автомобиля зацепил женщину. Она шла примерно перед «зеброй». - рассказал водитель ВАЗа.

В Госавтоинспекции установили, что автомобилист неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину уже лишали прав за грубое нарушение.

Напомним, 16 января на пересечении Свердловского проспекта и улицы Островского в Челябинске столкнулись два автомобиля. ВАЗ на высокой скорости ехал по проспекту, когда на его пути оказалась «Киа». После столкновения «девяносто девятую» отбросило на пешехода, который переходил дорогу по светофору. В результате чего молодая женщина погибла. Как удалось установить сотрудникам ГИБДД, ВАЗ выехал на перекресток в нарушение правил.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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Комментарии

Ирина
14:40, 17.01.2018
малолетние дебилы на тазах, все им безнаказано проходит, и пьяные могут ездить и подрезать всех им прямо позволено. А девушку жалко, вот так из за урода какого то жизнь закончилась.......... Соболезнование семье
Ирина
14:37, 17.01.2018
малолетки на тазах, это реально страшно, а девочку жалко и семье ее соболезнование
Ксения
13:18, 17.01.2018
Мудак тупорылый

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