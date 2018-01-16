/ Пешеход погиб от удара отлетевшей легковушки на северо-западе Челябинска

Смерти женщины предшествовало столкновение двух машин.

Сегодня, 16 января, на пересечении Свердловского проспекта и улицы Островского в Челябинске столкнулись два автомобиля. ВАЗ на высокой скорости ехал по проспекту, когда на его пути оказалась «Киа». Одну из машин — отечественный ВАЗ, после столкновения отбросило на пешехода, который переходил дорогу по светофору. В результате чего молодая женщина погибла.

В дневное время 16 января на пересечении Свердловского проспекта и улицы Островского девушку сбил ВАЗ-21099. От полученных травм она скончалась на месте. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства аварии, сотрудниками Госавтоинспекции начата проверка.

