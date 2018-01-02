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/ В Магнитогорске разыскивают покалечивший двух пешеходов автомобиль ГАЗ

В Магнитогорске разыскивают покалечивший двух пешеходов автомобиль ГАЗ

Сидевший за рулем автомобилист скрылся с места ДТП вместе с авто.
сегодня в 10:04
  |  Происшествия

В Магнитогорске 29 декабря два пешехода оказались в больнице. Их сбил белый ГАЗ с прицепом-рефрижератором, выезжавший из межквартального проезда по улице Галиуллина. Осознав, что произошло, водитель поспешил уехать с места ДТП, однако камера наблюдения, установленная на соседнем доме, все записала. Сейчас ГИБДД знает автомобиль, которым управлял нарушитель, и разыскивает самого водителя.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД изъята видеозапись с камеры наружного наблюдения, установленная в доме № 7А по ул. Галиуллина, на которой виден автомобиль марки «ГАЗ 3302», которые въезжает в квартал, а затем через 1 минуту выезжает из квартала, совершает наезд на пешеходов и скрывается с места ДТП. На видеозаписи время наезда 12:51:43. В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести причинены мужчине 1942 года рождения и женщине 1979 года рождения. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску.

Всех, кто обладает информацией о ДТП или записью с видеорегистратора, просят обратиться в группу розыска транспортных средств ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску по адресу: улица Советская, дом 42, кабинет № 325, либо сообщить по телефонам 29-86-27, 29-86-50, либо по телефону дежурной части ГИБДД 20-90-14.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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