/ МЧС предупреждает об аномальных морозах на Южном Урале

Температура в отдельных районах региона отклонится от нормы на 7 градусов.

Жителей Челябинской области ожидают суровые морозы. МЧС предупреждает южноуральцев о грядущем похолодании. Температура воздуха опустится ниже среднеклиматической на 7 градусов.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 17 по 22 января в южных районах Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, ранее синоптики озвучили прогноз погоды на Крещение. К 19 января температура воздуха ночью опустится до минус 26 градусов, в горах до минус 30. Температура воздуха днем опустится до минус 17 градусов.

