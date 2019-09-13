Водитель, сбивший двух пенсионеров в садах, был пьян

Правоохранители рассматривают вопрос о его задержании.

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Мужчина, находящийся за рулем автомобиля, сбившего двух пожилых людей, был в состоянии алкогольного опьянения. Страшное ДТП произошло возле СНТ «Мичуринец» в Сосновском районе сегодня утром, 13 сентября. На нерегулируемом пешеходном переходе находилась женщина 1937 года рождения и мужчина 1941 года рождения.

«За рулем автомобиля "БМВ 316″ был мужчина 1979 года рождения. Было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщила сайту «Первый областной» инспектор по особым поручениям УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Ирина Аркадьева.

Пожилой мужчина, которого сбил автомобиль, скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Женщина была госпитализирована.

«У пострадавшей тупая травма живота, ушибы нижних конечностей, ее состояние оценивается как средней степени тяжести», — сообщила сайту «Первый областной» начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова.

В настоящий момент сотрудниками полиции рассматривается вопрос о задержании водителя.