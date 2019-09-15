В частном овощехранилище в Челябинской области обнаружены четыре тела

Проводится проверка по факту смерти.

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В поселке Магнитка Кусинского района Челябинский области в овощехранилище частного дома были обнаружены четыре тела местных жителей, среди них был и 16-летний подросток. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Челябинской области.

По предварительным данным, при очистке помещения, они отравились газообразными продуктами гниения картофеля.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка», — сообщили в Следственном комитете.

В пресс-службе МЧС России по Челябинской области также рассказали, что вчера в подвале частного домовладения были найдены тела трёх человек, четвёртый подавал признаки жизни и его срочно отправили в Кусинскую районную больницу, но там мужчина скончался.

Психологи Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона оказывают помощь семьям пострадавших.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.