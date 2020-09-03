Водитель сбил школьницу на «зебре» и скрылся с места ДТП в Златоусте

Девочку с места аварии госпитализировали, водителя задержали.

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Школьница попала под колеса отечественного авто по дороге на занятия. С травмами девочку доставили в больницу, водитель с места происшествия скрылся. Инцидент произошел утром в четверг, 3 сентября по улице Машиностроителей в Златоусте.

«В районе школы номер один водитель ВАЗ-2121 вишневого цвета совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. С места происшествия водитель скрылся, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по данному автомобилю», — прокомментировал корреспонденту медиахолдинга ОТВ старший инспектор ДПС Дмитрий Мазеев.

По информации собственных источников, правоохранителям потребовалось менее часа на то, чтобы разыскать водителя. По предварительным данным, он мог находиться в состоянии опьянения. Автомобиль он пытался спрятать в гараже. Пострадавшую школьницу доставили в больницу.